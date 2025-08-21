NOAA Fisheries FishNews—August 21, 2025

Upcoming Events
August 21: Atlantic Shark Identification Workshop in Mount Pleasant, SC
August 27: USDA Risk Management Agency Shellfish Crop Insurance Webinar for Oyster Producers
August 27: 2025 Virtual Meeting of the Northwest Atlantic Fisheries Organization Consultative Committee
August 28: 2025 eeBLUE Aquaculture Literacy Mini-Grants Virtual Symposium
September 2: American Samoa Archipelago Fishery Ecosystem Plan Advisory Panel Meeting in Fagatogo Village, American Samoa
September 3: Mariana Archipelago Fishery Ecosystem Plan-Commonwealth of the Northern Mariana Islands Advisory Panel Meeting in Garapan, Saipan
September 3: Hawai‘i Archipelago and Pacific Remote Island Areas Fishery Ecosystem Plan Advisory Panel Meeting in Honolulu, HI
September 3: Highly Migratory Species Advisory Panel Meeting in Silver Spring, MD and virtual
September 4: Western Pacific Fishery Management Council Fishing Industry Advisory Committee Meeting in Honolulu, HI
September 4: Safe Handling, Release, and Identification Workshop in Kenner, LA
September 6: Mariana Archipelago Fishery Ecosystem Plan-Guam Advisory Panel Meeting in Hagatña, Guam
September 9–10: 157th Western Pacific Fishery Management Council Scientific and Statistical Committee Meeting in Honolulu, HI
September 15: Western Pacific Fishery Management Council Executive and Budget Standing Committee Meeting in Honolulu, HI
September 16–17: 204th Western Pacific Fishery Management Council Meeting in Honolulu, HI
September 20: Milford Lab Open House in Milford, CT
September 26: 2025 U.S. Pre-Transboundary Management Guidance Committee Meeting
