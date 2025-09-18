NOAA Fisheries - FishNews—September 18, 2025

Upcoming Events
September 15–19: South Atlantic Fishery Management Council meeting in North Charleston, SC
September 17–24: Pacific Fishery Management Council meeting in Spokane, WA
September 20: Milford Lab Open House in Milford, CT
September 22–23: The Northeast Region Coordinating Council’s State-Federal Commercial Landings Sampling Workshop (virtual)
September 23–25: New England Fishery Management Council meeting in Gloucester, MA
September 25: Listening Session for Public Comment Period for Recommendations for Restoring American Seafood Competitiveness
September 26: 2025 U.S. Pre-Transboundary Management Guidance Committee Meeting
September 29–October 9: North Pacific Fishery Management Council meeting, held virtually
October 1: Listening Session for Public Comment Period for Recommendations for Restoring American Seafood Competitiveness
October 1: Safe Handling, Release, and Identification Workshop in Kitty Hawk, NC
October 7–9: Mid-Atlantic Fishery Management Council Meeting in Philadelphia, PA
October 16: Atlantic Shark Identification Workshop in Largo, FL
November 14: Safe Handling, Release, and Identification Workshop in Warwick, RI
November 19: Atlantic Shark Identification Workshop in Kenner, LA
January 12–16: The 2026 Marine Resource Education Greater Atlantic Workshop in Falmouth, MA
View more events
No comments:
Post a Comment