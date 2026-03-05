NOAA Fisheries FishNews—March 5, 2026

Upcoming Events
March 5–7: Maine Fishermen’s Forum in Rockport, ME
March 5–9: Pacific Fishery Management Council meeting in Sacramento, CA
March 15–17: Seafood Expo North America in Boston, MA
March 17: Safe Handling, Release, and Identification Workshop in Houston, TX
March 24–26: Western Pacific Fishery Management Council meeting in Honolulu, HI
April 7–9: Mid-Atlantic Fishery Management Council meeting in New York City, NY
April 7–10: Gulf Fishery Management Council meeting in Mobile, AL
April 10–16: Marine Resource Education Program Federal Fisheries Science & Management Workshop in Honolulu, HI
April 14–16: New England Fishery Management Council meeting in Portland, ME
April 21–22: Caribbean Fishery Management Council hybrid meeting in St. Croix, USVI
