Sunday, May 30, 2021

EXCITING NEWS FOR JUNE 2021!! Apalachicola Center for History, Culture and Art

CELEBRATING HISTORY, CULTURE, ART & COMMUNITY!

Your contribution makes great things happen at HCA... all year round! Click here to make your donation.
June is an exciting month for us at HCA. We are excited to announce our first reception in over a year and our
FREE summer youth program for any child ages 10-19!!


Rachel Ruff Exhibit
June 5-30
Opening Reception Saturday, June 5th @ 6pm
COME MEET RACHEL AND SEE HER INSPIRING ARTWORK AND CELEBRATE WITH US!!
Rachel has worn many hats, including Emmy award-winning CNN producer, ad-agency executive, White House assistant pastry chef, author, and artist. Though she feel most at home when she's in her favorite element: painting. When she was eight years old, she began studying and practicing oil painting in traditional Renaissance style. Her work has expanded into filling her canvas with vivid abstracts through channel painting. 
"My masterpieces are created through synesthesia, in the form of visualizing colors through the vibrations of music, and then painting that which I see. I cannot describe a song in words, in a work of art; I can. 

I also create pieces by channeling a client's musings and bringing them to life on canvas."

               --Rae Ruff







 
C.ME
COMMUNITY MOVING EDUCATION
JUNE 1-JULY 2

FREE FOR STUDENTS AGES 10-19 ARE INVITED TO SIGN UP FOR ANY OR ALL OF THE FOLLOWING SUMMER ART INSTITUTE WORKSHOPS. 
 
TO REGISTER EMAIL INFO@APALACHICOLAHCA.COM
CALL 850-653-1458 OR COME BY HCA 86 WATER STREET, APALACHICOLA.
REGISTER YOU CHILD SOON, SPACES ARE LIMITED!!
 
PAINTING: JUNE 1-4 (HCA)
DANCE: JUNE 1-JULY 2 (HF)
WEST AFRICAN DRUMMING: JUNE 1-JULY 1 (HF)
CULINARY ARTS: JUNE 7-11 (HF)
PHOTOGRAPHY: JUNE 15-18 (HCA)
GARDENING: JUNE 21-24 (HCA)
CHOICES PROGRAM: JUNE 25 (HCA)
SEWING: JUNE 28-30 (HF)
C.ME BAKING: JULY 1 & 2 (HF)
FIELDTRIP: TBD
CULMINATING ACTIVITIES AND PERFORMANCES: JULY 2 AT 6PM (HF)
THE LOCATION OF CLASSES WILL BE SPLIT BETWEEN (HCA) 86 WATER STREET AND HOLY FAMILY (HF) 203 DR. FREDERICK S. HUMPHRIES ST, BOTH IN APALACHICOLA
 
**ALL STUDENTS ARE REQUIRED TO PARTICIPATE IN THE 1 DAY CHOICES PROGRAM AND ALL PAPERWORK MUST BE FILLED OUT BEFORE CLASSES BEGIN**
THIS PROGRAM IS PRESENTED BY MOVING EDUCATION INSTITUTE, INC.
Apalachicola Winter Wonderland 2021
Winter Wonderland 2021 will give our community an opportunity to celebrate the Holidays in a big way after a challenging couple of years, while giving the HCA the financial boost it desperately needs. We’ll dress up the beautiful History, Culture and Arts Center in grand holiday splendor, and then use it as a backdrop for lots of fun holiday events for kids and adults.  The premier event of the season will be the Winter Wonderland Ball, a gala dinner-dance, a major source of funding to keep the HCA alive and strong.   
Here’s how you can help-- Decorations, inside and outside our beautiful historic building are needed. The goal is fun stuff for kids and adults, Christmas village houses and gizmos, lots of greens, ornaments lights and moving parts.  
If you have any old decorations you would like to donate, please bring them to HCA from 12-4, Tuesdays through Saturdays, beginning now! We are starting early and appreciate any help with this!! 



The Apalachicola Center for History Culture and Art is located in an iconic 19th century brick building that faces Riverfront Park.  Come visit us Monday - Saturday from 11a.m. - 4 p.m. 
We look forward to greeting you!  

Apalachicola Center for History Culture and Art (HCA)
86 Water Street
Apalachicola, FL 32320
850-653-1458

Stay tuned for updates on HCA projects and programs as we navigate the new year. Most exhibits will include virtual ways to participate, and be available on our Facebook page and at www.apalachicolahca.com

The Mission of the City of Apalachicola's National Historic District's Center for History, Culture and Art, housed in one of the two remaining renovated 1836 Cotton Exchange buildings located on the waterfront, is to teach that the arts continue to define civilization.  Led by its board and its Director, the Center also creates an economic impact for the region, while messaging to its community of all ages, as well as to tourists, that visual, spoken and written arts, as well as musical art create unique individual and communal experiences which offer solace to the soul of mankind.

HCA operates under the auspices of the City of Apalachicola but relies entirely for its funding upon donations, grants, fundraising events and the generous support of our members. 
Thank you for your continued support!!!
Donate Here
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Our mailing address is:
info@apalachicolahca.com



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