EXCITING NEWS FOR JUNE 2021!! Apalachicola Center for History, Culture and Art

C.ME
COMMUNITY MOVING EDUCATION
JUNE 1-JULY 2
FREE FOR STUDENTS AGES 10-19 ARE INVITED TO SIGN UP FOR ANY OR ALL OF THE FOLLOWING SUMMER ART INSTITUTE WORKSHOPS.
TO REGISTER EMAIL INFO@APALACHICOLAHCA.COM
CALL 850-653-1458 OR COME BY HCA 86 WATER STREET, APALACHICOLA.
REGISTER YOU CHILD SOON, SPACES ARE LIMITED!!
PAINTING: JUNE 1-4 (HCA)
DANCE: JUNE 1-JULY 2 (HF)
WEST AFRICAN DRUMMING: JUNE 1-JULY 1 (HF)
CULINARY ARTS: JUNE 7-11 (HF)
PHOTOGRAPHY: JUNE 15-18 (HCA)
GARDENING: JUNE 21-24 (HCA)
CHOICES PROGRAM: JUNE 25 (HCA)
SEWING: JUNE 28-30 (HF)C.ME
BAKING: JULY 1 & 2 (HF)
FIELDTRIP: TBD
CULMINATING ACTIVITIES AND PERFORMANCES: JULY 2 AT 6PM (HF)THE LOCATION OF CLASSES WILL BE SPLIT BETWEEN (HCA) 86 WATER STREET AND HOLY FAMILY (HF) 203 DR. FREDERICK S. HUMPHRIES ST, BOTH IN APALACHICOLA
**ALL STUDENTS ARE REQUIRED TO PARTICIPATE IN THE 1 DAY CHOICES PROGRAM AND ALL PAPERWORK MUST BE FILLED OUT BEFORE CLASSES BEGIN**
THIS PROGRAM IS PRESENTED BY MOVING EDUCATION INSTITUTE, INC.
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